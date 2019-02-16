البخيتي يوجه رسالة للعرب وشعب فلسطين: هذا هو الحوثي

وجه السياسي المنشق عن الحوثيين علي البخيتي رسالة إلى الشعوب العربية وإلى الشعب الفلسطيني على وجه خاص بشأن حقيقة الحوثي الذي يدعى مناصرة القضية الفلسطينية .

وكتب البخيتي بتغريدات رصدها الخليج 365 مساء اليوم: الى الشعب العربي والفلسطيني: الدجال عبدالملك الحوثي هذا الذي يتحدث عنه شقيقي يستثمر قضيتكم فقط؛ فقد قتل من اليمنيين وفجر منازل وسجن وعذب في اليمن خلال سنوات أكثر مما قتلت وفجرت وسجنت إسرائيل من الفلسطينيين خلال سبعين عاما.".

وأكد البخيتي أن من يقتل إخوته لا يمكن ان يكون حريصاً على جيرانه، إشارة إلى ما يفعل الحوثي.

وجاءت تغريدة البخيتي رداً على شقيقه القيادي مع الحوثيين محمد البخيتي والذي يروج لدعوات الحوثي لعمل مظاهرات مع فلسطيين.

ويستعد الحوثي لتنظيم تظاهرات في صنعاء دعا اليها في تحريض على الازمة التي اثارها ظهور وزير الخارجية خالد اليماني .

وكان البخيتي كتب أمس: يدرك اليمنيون أن مزايدات الحوثيين المتعلقة بقضية فلسطين مجرد نفاق مفضوح؛ فمن قتلهم وجوعهم وشردهم وفجر منازلهم واعتدى على حقوقهم وسجن وعذب حتى النساء في اليمن لا يمكن أن يكون حريصاً لهذه الدرجة على فلسطين و الفلسطينيين. من قتل ابناءه وإخوانه لا يمكن أن يكون رحيماً بجيرانه.

وأضاف: يتمنى اليمنيون بمناطق سيطرة الحوثيين أن يعاملهم عبدالملك الحوثي كما تعامل إسرائيل عرب ٤٨؛ ولو فتحت الدولة العبرية حدودها لاستقبال اليمنيين لفر الملايين اليها هرباً من أشقائهم أصحاب "المسيرة القرآنية" وشعارات الصرخة. لم يعد أحد -الا المغفلين- يتأثر بمزايدات ودجل محور إيران.