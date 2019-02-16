شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء مصرعه.. مصدر يكشف كيف استقبلت القبائل أبوعلي الحاكم فور وصوله إلى حجور ..! (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت وسائل اعلام محلية، أن القيادي الحوثي البارز "أبو علي الحاكم " ، قائد ما تسمى قوات الحرس الجمهوري، لقي مصرعه اليوم مع 9 من مرافقيه في تخوم منطقة حجور .

وزعم موقع غير موثوق أن "أبو علي الحاكم " وصل مع تعزيزات عسكرية كبيرة ، في جنح الظلام من الليلة الفائتة، إلى مواقع تمركز المليشيات الحوثية، بالقرب من مناطق قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، لقيادة تلك المليشيات مع التعزيزات التي وصلت بعده بنحو ساعتين.

وأضاف موقع "المنارة نت" بأنه عقب وصول القيادي الحوثي " الحاكم" اندلعت معركة عنيفة بين مليشيات الحوثي والمقاومة، أطلقت خلالها المليشيات مئات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاونات، دفعة واحدة على مناطق "حجور "،

إلا أن المقاومة امتصت الضربة، ونفذت هجوماً ناجحا على مواقع المليشيات الحوثية، أدى إلى مقتل عشرات من قياداتها وعناصرها بينهم "أبو علي الحاكم " وخمسة من مرافقيه، وفرار بقية العناصر إلى بإتجاه محافظة عمران.