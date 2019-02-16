شكرا لقرائتكم خبر عن مصرفي يمني بارز يحذر كل اليمنيين الذين يمتلكون عملة سعودية من هذا الامر الخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المصرفي محمد عبد لواسح الداحاني من يمتلكون العملة السعودية من عدم صرفها مهما كان السعر مرتفع ، وأوضح الدحاني ان الصيارفة يخدعون من يمتلكون العملة السعودية برفع الاسعار والسبب انهم يحتاجون لتلك الغملة لبيعها بأسعار خيالية خلال فترة العمرة في شهر رمضان القادم. وقال "من يمتلك العملة السعودية فليحتفظ بها ولا يصرفها الا للضرورة القصوى ويستطيع بيعها بسعر كبير خلال الشهرين القادمين مع موسم العمرة في رمضان



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