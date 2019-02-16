شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل ‘‘حجور’’ تطلق نداء استغاثة للرئاسة اليمنية وتفضح إعلان رسمي للجيش .. والحوثي يحكم الخناق وهذا ما يحدث الآن ‘‘تطورات متسارعة’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت قبائل حجور بمحافظة حجة مساء اليوم السبت 16 فبراير 2019 م نداء استغاثة للرئاسة اليمنية والتحالف العربي ممثلاً بالمملكة العربية السعودية للتدخل الفوري والعاجل لرفع الحصار المطبق من قبل المليشيات الحوثية على ابناء المنطقة.

وذكرت مصادر قبيلة قبل قليل في اتصال هاتفي مع«مأرب برس» بأن المليشيات الحوثية الايرانية نجحت اليوم في ، أغلاق كل الطرق المؤدية إلى كشر من الشمال، والجنوب والشرق، بعد فتح جبهة عاهم عصر اليوم السبت.

وأضافت المصادر على ان المليشيات الانقلابية اقدمت مساء يوم على فتح جبهة ثالثة من جهة الشمال التي كان ينتظر وصول الجيش الوطني اليها .

Advertisements

وبحسب المصادر ذاتها فأن تعزيزات حوثية كبيرة تواصل تدفقها لاخماد ثورة قبائل حجور يرافقه استخدام مخيف للقوة العسكرية ضد مواقع حجور وقبائل كشر .

وحذرت المصادر من سقوط قبائل حجور وكشر في خذلان غير مسبوق في حال استمر الوضع كما هو عليه دون دعم ومساندة الشرعية والتحالف وخصوصاً بعد نجاح المليشيات اليوم في استكمال الحصار وأغلاق كل الطرق المؤدية إلى كشر من الجهات الثلاث وهو ما يعني قطع الماء والغذاء عن أبناء حجور في كشر.

وكذبت المصادر ما نشره موقع الجيش «سبتمبر نت» حول تحركات عسكرية لفك الحصار عن حجور.