شكرا لقرائتكم خبر عن هذه اسعار الصرف مساء اليوم السبت 16 فبراير 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف عصر اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019م في صنعاء وعدن شراء للدولار والريال السعودي. الدولار الامريكي: 595 ريال شراء.

الريال السعودي: 157.50 ريال شراء.

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