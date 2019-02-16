المرتزقة يرتكبون 508 خرق جديدا في الحديدة خلال 72 ساعة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

يواصل تحالف العدوان ومرتزقته خروقاتهم المكثفة لوقف إطلاق النار في الحديدة حيث ارتكبوا خلال ال 72 ساعة الماضية أكثر من 508 خروقات جديدة فيما شن طيران العدوان 64 غارة جوية على عدد من المحافظات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران العدوان الحربي والاستطلاعي واصل تحليقه فوق أجواء مدينة الحديدة وعدد من المديريات مرتكبا 16 خرقا في الوقت الذي استهدف فيه مرتزقة العدوان الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع قواتنا في الحديدة ب 51 صاروخا و256 قذيفة و139 عملية إطلاق المرتزقة للنار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

مشيرا إلى أن قواتنا رصدت ثمان عمليات استحداثات وتحصينات للمرتزقة إلى جانب قيامهم بمحاولة تسلل و37 عملية دفع بتعزيزات وتحركات لمقاتليهم وعتادهم العسكري ما يؤكد نواياهم في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين وعدم جديتهم في تنفيذ القرار الأممي وإحلال السلام في اليمن.

ولفت العميد سريع إلى أن طيران العدوان شن غارتين على قانية بالبيضاء وغارة على قاع الحقل بذمار وغارة على نهم بمحافظة صنعاء و15 غارة على القفلة بمحافظة عمران وغارة على المزرق و13 غارة على كشر وغارتين على بكيل المير بحجة وخمس غارات على البقع وغارتين على الظاهر وثلاث غارات على باقم و17 غارة قبالة نجران وغارتين على خب والشعف في الجوف.

وقال المتحدث الرسمي إنه في الوقت الذي كثف فيه مرتزقة العدوان من خروقاتهم بالحديدة تصدى مقاتلو الجيش واللجان الشعبية ل 11 زحفا نفذها المرتزقة باتجاه مواقع قواتنا في رشاحة الغربية والشرقية وفي موقعي هيلان وهواش بالبقع وفي أسطر بالجوف وفي باقم بصعدة وفي مربع شجع قبالة نجران وفي تبة توفيق بمجازة وفي التباب المجاورة لجبل أبو صرخة بالمدافن بحجة وعلى جبل القمامة بالملاحيط وعلى شرق جحفان بالمزرق وعلى الربوعة كما أفشلوا أربع محاولات تسلل للمرتزقة على مواقع قواتنا في أسطر بالجوف وفي قبالة الربوعة وفي تبة محمود بمجازة.

موضحا أن أبطال الجيش واللجان ردوا على تصعيد العدوان بتنفيذ أربع عمليات هجومية منها عملية هجومية على مواقع المرتزقة في موقع هيلان بالبقع وعملية هجومية على جبل القمامة بالملاحيط تم خلالها تطهير واستعادة الجبل وعملية هجومية في المدافن بحجة تم خلالها استعادة المواقع التي كان العدو قد تقدم فيها جنوب جبل أبو صرخة وعملية هجومية على رشاحة الشرقية والغربية تم خلالها تطهير عدد من المواقع وتكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن مقاتلينا الأبطال نفذوا ست عمليات إغارة على مواقع العدو في تبة 14 بالجرشب وفي الزرقة بالمصلوب في الجوف وفي الحصن بباقم في صعدة وفي التبة السوداء بكرش في لحج وفي بيت اليزيدي بدمت في الضالع وفي نجد الفارس قبالة نجران كما نفذوا خمس عمليات نوعية ناجحة استهدفت مواقع وتجمعات وخطوط إمدادات العدو في موقع الفقاسة بالوازعية في تعز وفي الخليفين بالجوف وفي تبة الغنم برازح وفي الحشا بالضالع وفي جبل أبو صرخة المدافن.

وأكد العميد سريع أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بعون الله من قنص أكثر من 64 مرتزقا منهم خمسة في الجوف و19 في جبهات الحدود و27 في نهم ومأرب وخمسة في الضالع وأربعة في تعز واثنين في لحج ومرتزق واحد في البيضاء كما تمكنوا من تدمير عشرات الآليات والمدرعات للمرتزقة منها آلية محملة بالمرتزقة تم تدميرها في الخليفين بالجوف وإعطاب طقمين في تبة الغنم برازح وفي الحشا بالضالع.