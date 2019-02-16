قبيلتان في حجة تحكم سيطرتها على أهم منفذ لمديرية أفلح الشام

تتواصل المعارك بين القبائل اليمنية من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة اخرى في محافظة حجة شمال غرب البلاد. وقالت مصادر محلية إن مقاتلين من قبيلتي بني أبو هادي والعبادلة يتمترسون و يحكمون سيطرتهم على خويعمة أهم منفذ لمديرية افلح الشام. وكانت منطقة خويعمة تأتي منها التعزيزات للمليشيات الحوثية الانقلابية الأيرانية فيما يقابله رتوب حوثي في جبل فصر وأطراف ذراع المعزبة. وكانت قبائل اليمن في حجور قد تمكنت من تحرير ذرائع النيد وتحرير نقطعه ذراع النيد ورفع العلم الجمهوري وتحرير مدرسة ذراع النيد وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات الحوثية تحول الدفاع للهجوم. فيما كنت المليشيا قد قصفت بالهون قرى بني عثمان الغرب وتحدث حالة من الفزع وسط السكان.

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