فتح يوجه دعوة إلى المجتمع الدولي بشأن حصار الميليشيات لقبائل حجور

وجه وزير الادارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، دعوة هامة إلى المجتمع الدولي بشأن حصار ميليشيا الحوثي الإنقلابية لقبائل حجور في محافظة حجة .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد وجه فتح الدعوة إلى منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، للتدخل والضغط الفوري لفك الحصار الذي تفرضه المليشيا الانقلابية على حجور في محافظة حجة، ووقف الجرائم الانسانية بحق سكان المنطقة.

وشدد فتح على ضرورة التنسيق مع المنظمات الاممية وخصوصا برنامج الاغذية العالمي لارسال المواد الاغاثية والطبية والفرق الاغاثية لتقديم الخدمات للسكان المحاصرين في تلك المناطق..معتبرا ماتقوم به المليشيا من حصار وجرائم بحق سكان المنطقة جرائم حرب لاتسقط بالتقادم.

وطالب المجتمع الدولي والمنسقة الانسانية بعمل كافة الوسائل والضغوطات لفك الحصار عن اهالي المنطقة والسماح بادخال المواد الغذائية والاحتياجات للمواطنين، وادانة ما تقوم به المليشيا من جرائم في المنطقة وعدم الصمت حيال تلك الجرائم الجسيمة بحق الاهالي والمدنيين في المنطقة.

وأكد فتح أن استمرار صمت المجتمع الدولي حيال جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق السكان في حجور وعدد من المناطق الخاضعة لها، وصمة عار في تاريخ الانسانية، وتشجع الحوثيين الاستمرار في تلك الجرائم.