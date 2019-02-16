قبائل حجور تنفذ عملية التفاف ناجحة وتوقع نحو 30 قتيلاً بصفوف المليشيا

لقي نحو 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم السبت، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات للتحالف العربي في حجة شمال غربي البلاد.

وأكدت مصادر ميدانية لموقع الجيش ”سبتمبر نت” أن قبائل حجور في مديرية كشر خاضت اليوم معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي، بالتزامن مع الغارات جوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي في المنطقة ذاتها.

جاء ذلك إثر عملية التفاف نفذها أبطال حجور كشر على المليشيا، قتل خلالها أكثر من 20عنصراً حوثياً، ولا زالت جثثهم مرميه في الشعاب، وسط فرار جماعي لمن تبقى منهم.

وطبقاً للمصادر فإن أبطال قبائل حجور في منطقة أفلح الشام تمكنوا من اعطاب طقمين تابعين للمليشيا بذراع النيد، وقتل أكثر من 10 عناصر من المليشيا كانوا على متنهما.

إلى ذلك تمكن بطال حجور من تحرير موقع ونقطة ومدرسة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة افلح الشام.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد كثفت قصفها المدفعي على قبائل حجور خلال اليومين الماضيين، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع القبائل وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية تشن هجوما عسكريا عنيفا منذ أزيد من أسبوعين على قبائل حجور بمحافظة حجة، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم تسيطر عليها منذ بداية انقلابها على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.