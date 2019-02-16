بالصور.. 19 كيلو من القات في حوزة مسافر ضبط في مطار عدن كان في طريقه للخارج

قالت مصادر محلية إن السلطات الامنية في مطار عدن الدولي تمكنت صباح اليوم السبت من ضبط 19 كيلو من مادة القات المسحوق في حوزة مسافر كان في طريقه للخارج.

وذكرت المصادر أن المسافر ( ح. ع . ا . ح ) من أبناء العود حاول تهريب قات المسحوق عبر مطار عدن الدولي إلى عمّان في الرحلة رقم ( 106 ) المتجهة من عدن إلى الاْردن ، موزعات في عدد من حقائب السفر.

ودققت الاجهزة الامنية في حقائب المسافر بعد مرورها من أمام أجهزة المطار وعلى اثرها تم إيقاف المسافر وضبط المقبوضات معه و منعه من السفر .

ومن وقت لآخر تتمكن السلطات الامنية في المطار من ضبط أشياء مخالفة للقانون غالبيتها عشبة القات تكون في طريقها الى القاهرة او الاردن.

وقبل أيام تمكنت السلطات من ضبط كمية كبية من القات كان في حوزة مسافر الى القاهرة.