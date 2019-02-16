رئيس الأركان يشيد بالأدوار الإنسانية والعسكرية السعودية تجاه اليمن

أشاد رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، بالأدوار التي قدمتها المملكة العربية السعودية في دعم اليمن ووحدته وامنه واستقراره واستعادة الدولة بكافة مؤسساتها من براثن المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران.

جاء ذلك خلال لقائه ، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ، قائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بعدن والذي ناقش معه عدد من الجوانب الأمنية والعسكرية على مختلف الصعد وتعزيز الجبهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين..مؤكداً ان السلام لن يتحقق الإ باستعادة الدولة ونزع سلاح المليشيا.

ورحب رئيس هيئة الاركان بقائد القوات السعودية.. محيياً جهودهم وصمودهم ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة الدولة وأنهاء الانقلاب..منوهاً إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلادنا والمملكة العربية السعودية والممتدة جذورها على مر العصور.

وقال رئيس الاركان "لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية وسيقف شعبنا اليمني وتسانده دول التحالف العربي لإحباط هذا المشروع ،وستنتصر قيم العدالة والمساواة وإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة و العادلة الذي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني".

وأضاف" علينا اليوم مواصلة العمل والنضال من اجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي مازالت تقبع تحت سيطرة المليشيا وتعاني مرارة بطشهم وتعنتهم، وعلينا استكمال تحرير مدينة تعز التي تعد بوابة اليمن".

واشاد رئيس الأركان بالانتصارات التي أجترحها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال، مسنودين بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة فاعلة من باقي دول التحالف في مختلف الجبهات.

وأكد رئيس الاركان اهتمام قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان بالجرحى وأسر الشهداء الذين لم يترددوا لحظة واحدة في الدفاع عن الجمهورية والوحدة والمشروع الوطني ورسموا أسمى معاني التضحية والعطاء في الذود والدفاع عن اليمن.

من جهته استعرض قائد القوات السعودية مهام القوات السعودية في إطار قوات التحالف العربي التي تعمل وفق روية مشتركة، وتحت قيادة موحده، وهدفها الرئيسي إنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية..مؤكداً أن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف العربي ستظل داعمة لليمن واليمنيين حتى يتحقق النصر وهزيمة العدو وتحقيق ما يتطلع اليه اليمنيين.

كما التقى رئيس هيئة الاركان بقائد خلية تمكين البحرية ،وناقش معه اعادة جاهزية القوات البحرية للقيام بمهامها العسكرية في حماية وتأمين السواحل اليمنية في المحافظات المحررة.