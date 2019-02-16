مليشيا الحوثي تختطف مشايخ رهائن في العصيمات بعمران خشية من انتفاضه

قالت مصادر محلية في عمران إن مناطق ذو سود، وذو نحزة، بمديرية القفلة، محافظة عمران، شهدت تعزيزات واسعة من قبل جماعة الحوثي لإخماد التحرك القبلي القائم في المنطقة ضد الميليشيات.

وذكرت المصادر أن عشرات العربات العسكرية تحمل مسلحين حوثيين وعدد من الدبابات وصلت كتعزيزات وتمركزت في عدة مناطق، منها سوق سليمان الواقع على الخط الرئيسي الرابط إلى حجور، والذي نزح منه معظم أصحاب المحلات خوفا من استهداف الطيران نظرا لتمركز مسلحي الحوثي فيه".

ونصبت مليشيا الحوثي عشرات النقاط العسكرية لا يفصل بعضها عن بعض سوى عدة أمتار، تمتد من منطقة اللسان بمديرية العشة، وحتى منطقة مفخاذ، القريبة من منطقة المواجهات على الطريق الرئيسي.

وذكر السكان أن مليشيا الحوثي قامت بحملة اختطافات واسعة طالت ضد مواطنين من المناطق المجاورة للمواجهات، وعبر النقاط التي نصبتها على طول الطريق.

اختطاف مشايخ من العصيمات:

وفي سياق آخر قالت مصادر أن مليشيا الحوثي قامت باختطاف مشايخ من قبائل العصيمات السفلى كرهائن، خوفا من أن يقوموا بفتح جبهات كما حدث في عذر، بعد أن كانت قد استدعتهم لاجتماع، ولا يزالوا قيد الإيقاف حتى اللحظة.

ويوم الخميس الماضي قامت المليشيا بتفجير منزل الشيخ صالح بن غالب سودة الذي يقود المواجهات ضد الحوثيين في ذو سودة وذو نحزة بعد ان انسحب منها إلى ذو يحيى نتيجة هجوم حوثي كبير شنته على المنطقة.