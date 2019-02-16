نائب الرئيس يؤكد عزم القيادة السياسية الإتجاه نحو خيار الدولة الإتحادية

أكد نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، عزم القيادة السياسية في البلاد الإتجاه نحو خيار الدولة الإتحادية .

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم السبت، وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

وخلال اللقاء، إطلع نائب الرئيس على سير الفعاليات الخاصة بذكرى إعلان وثيقة مخرجات الحوار الوطني وتقارير عن الأداء في الوزارة وجهود التوعية بالمخرجات.

ونوه نائب الرئيس بعزيمة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الاتجاه نحو خيار الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم والتي أجمع عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وقدم الوزير الرعيني خلال اللقاء ، برنامج عمل الوزارة للعام ٢٠١٩ وتقريراً عن سير الأداء وجهود التوعية والأنشطة التي أقيمت لهذا الغرض في عدد من محافظات الجمهورية.

وتثير الفعاليات التي تشهدها المحافظات المحررة للتوعية بمخرجات الحوار الوطني، غضب وسخط الفعاليات السياسية والإجتماعية في المحافظات الجنوبية التي لا زالت ترفض هذه المخرجات كونها قسمت الجنوبيين إلى إقليمين .