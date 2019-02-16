ورد الان :الفريق أول (هديل احمد) توجه رسالة نارية لوزير الدفاع المقدشي وتتعهد بمنحه اجمل ( عباية نسائية) ووتتعهد ان تصلي المغرب في مستبا

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عدن - ياسمين التهامي - تعهدت الناشطة السياسية هديل احمد بمنح وزير الدفاع محمد علي المقدشي عباية تتناسب مع كرشه اذا لم يتمكن من فك الحصار على قبائل حجور خلال اسبوع

وقالت يا سيادة الفريق وزير الدفاع قدامك اسبوع يا وكنت قد اعلان وزارة الدفاع فك الحصار عن حجور يا وسلمتني البدلة والمنصب ولك عليا عبايا شيك تناسب كرشك واقسمت ما تصلي المغرب الا في مستبا مركز المديرية

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