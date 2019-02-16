تعز: الأمن يفتح "خط الضباب" بعد إغلاقه من قِبل جنود في الجيش

أعادت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الجمعة، فتح خط الضباب غربي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) بعد ساعات من إغلاقه من قبل جنود في الجيش.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن جنود من منتسبي اللواء 17 مشاة اغلقوا خط الضباب في منطقة المقهاية غرب مدينة تعز لمدة أربع ساعات.



وأوضحت المصادر "أن الجنود قطعوا الخط احتجاجا على قضية قتل راح ضحيتها أحد أفراد القيادي في اللواء 17 مشاة " فؤاد حسان".



ولجأ الجنود إلى قطع خط الضباب كوسيلة للضغط على الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة.



ووفقاً للمصادر "فقد أعادت قوات من الأمن والشرطة فتح الخط بعد أن تعهدت بالقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة".

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