بشرى سارة.. صرف رواتب الأكادميين في مناطق سيطرة الحوثيين

الخليج 365-غدن
ناقشت وزراة التعليم العالي اليوم السبت قضية صرف المرتبات للاكادميين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي غير المحررة.
وبحث وزير التعليم حسين باسلامة مع نائفه صرف 50 بالمائة من مرتبات الأكاديميين في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية.
واستعرض الوزير باسلامة، خلال اللقاء الذي حضره ممثلين عن ذوزارة الخدمة المدنية والتأمينات وجامعة صنعاء، الإشكاليات المرتبطة بمرتبات النازحين من منتسبي الوزارة، ومقترح صرف ٥٠ بالمائة من مرتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مناطق سيطرة الانقلاب.
من جانبه أكد نائب وزير المالية أنه يجري حالياً استكمال إجراءات صرف ٥٠ بالمائة من مرتبات كافة منتسبي الجامعات بحسب توجيهات الحكومة..مشيراً الى أن وزارة المالية بانتظار إنجاز الكشوفات من قِبل وزارة الخدمة المدنية لصرف المرتبات.
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