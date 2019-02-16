تحصين أكثر من 11 مليون مستهدف ضد الحصبة في المحافظات

حصنت فرق التحصين الصحي ضد الحصبة والحصبة الالمانية التي نظمتها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 9 و حتی 14 من فبراير الجاري اكثر من 11 مليون مستهدف في مختلف محافظات الجمهورية.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي ان فرق التحصين تمكنت من تحصين 11 مليون و212 الفاً 567 مستهدف بنسبة تصل إلی 87 بالمائة من اجمالي المستهدف البالغ عددهم 12 مليون و882 الفاً و752 مستهدف.

وقال الوليدي "وصل نسبة الاطفال المطعمين من عمر 6 اشهر وحتی 11 شهراً 110 بالمائة منهم 89 بالمائة تم تحصينهم عبر الفرق المتحركة ،فيما وصلت نسبة التغطية للأطفال من سن 12 وحتی 59 شهرا الی 78 بالمائة ومن عمر 5 سنوات وحتی 15 سنة 90 بالمائة".

وأضاف "ان فرق التحصين تمكنت من الوصول الى المناطق الجبلية وعملت علی تطعيم 45 الفاً و726 مستهدف من البدو الرحل و39 الفا ًو202 من النازحين و6730 من المهمشين و17 الفاً و600 جری تحصينهم في مناطق صعبة الوصول و4الاف و410 في مناطق ذات مشاكل امنية"..لافتا الی ان محافظة مأرب حققت اعلی نسبة تغطية وصلت الی 129 بالمائة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بجهود الفرق العاملة ومشرفيها..معبراً عن شكره لشركاء القطاع الصحي في حلف اللقاح والبنك الدولي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف علی ما قدموه من دعم ومؤازره لإنجاح فعاليات الحملة.