كمية ضخمة من القات ضبطت في مطار عدن كانت متجه نحو الاردن

تمكنت قوات الامن في مطار عدن الدولي اليوم السبت من ضبط كميات كبيرة من القات على متن رحلة متجهة الى مطار الملكة عليا بالاردن.

وقالت مصادر محلية إن قوات امن المطار تمكنت من ضبط رجلا وامرأة حاولوا تهريب شنطة ممتلئة بالقات على متن رحلة لطيران اليمنية كانت متجهة إلى العاصمة الاردنية عمان.

وقال مدير جهاز الامن السياسي أحمد الدوبحي في تصريحات صحفية انه تم ضبط المسافر والمسافرة الذين حاولوا التهريب وتم احالتهم للتحقيق, موضحا ان هذه ثاني محاولة لتهريب القات يحبطها الأمن خلال اسبوعين.

وأكد ان هذه الاعمال ستضر المطار واليمنيين في جميع الدول بشكل كبير.