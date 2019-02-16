وزير الإعلام يوجه رسالة لحزب الله بشأن "القوات العسكرية"

ونشر الإرياني، مساء أمس الجمعة، على حسابه في "تويتر" فيديو للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يعترف فيه بوجود عناصر من حزب الله في اليمن، وعلق الوزير اليمني كاتبا: "التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه حزب الله اللبناني للمليشيا الحوثية واضح، ليس في مثل هذه التصريحات فقط، بل من خلال تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام للمليشيا من قناة المسيرة والساحات".
وأضاف الإرياني، في تغريدة أخرى: "ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه للمليشيا الحوثية، بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروج عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنته لبنان إزاء أزمات المنطقة".
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