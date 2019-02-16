صنعاء، طهران - الخليج 365
أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم السبت، أن "إيران أكبر راع للإرهاب في العالم".
وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، في تصريحات بمؤتمر ميونخ للأمن- رصدها "الخليج 365"، - أن "إيران تدعم حزب الله وتنظيمات متطرفة أخرى، وتصدر الصواريخ وتخطط لعمليات إرهابية في أوروبا".
وشدد أن "إيران تدعو لمحرقة "هولوكوست" أخرى".
وقال بنس "اجتمعنا في وارسو لمواجهة إيران ولنجعل الشرق الأوسط أكثر أمانًا".
وذكر، نائب الرئيس الأمريكي قائلا:"تحت قيادة ترامب الولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى وعادت لتقود العالم مرة أخرى".
وشدد نائب الرئيس الأمريكي، أنه "خلال عامين أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للنفط والغاز".
وتابع :"حان الوقت لتنسحب دول أوروبا جميعا من الاتفاق النووي الإيراني وتنضم لنا"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط".
وقال":سنبقى نطارد فلول تنظيم داعش أينما كانوا".
إلى ذلك ذكرت، لمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نحتاج إلى الديمقراطية لإرساء الاستقرار في مجتمعاتنا
وبينت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أم إيران تسعى لتقسيم الدول.. وأرى أذرع إيرانية مخربة في اليمن و سوريا، مبينة، أن أوروبا تحبط هجمات إلكترونية من روسيا كل يوم تقريبًا".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب ترامب والمستشارة الألمانية يُؤكدان أن إيران أكبر راع للإرهاب ومُخربة لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.