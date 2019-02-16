آل جابر: الحوثية تدعو أبناء اليمن للموت من أجل إيران وإقامة نظام خميني

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم السبت، بأن مليشيا الحوثي تدعو أبناء اليمن للموت من أجل ايران،وإقامة نظام خميني في اليمن.

وبين آل جابر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "التحالف عربي جاء لدعم الشرعية لإستعادة الدولة ومؤسساتها وحكم النظام والقانون وإنقاذ الشعب اليمني".

ودعا آل جابر مشايخ وأعيان وعقال ورجال اليمن بالحفاظ على ابناءهم من الحوثي الإرهابي فالمستقبل لليمن أمن وتنمية وإعمار.

كما قام السفير ببث صور تظهر تغريدات لقناة المسيرة الحوثية وقد كتب على إحداها "المجالس الإسلامية تدعو الشعب اليمني إلى رفد الجبهات بالمقاتلين بالرجال والمال لإلحاق الهزيمة النكراء بالمشروع الأمريكي الصهيوني"، على حد تعبير القناة الحوثية.

وكان ناشطون علقوا على ما تقوم به المليشيا بالقول:"بخصوص القضية الفلسطينية، لا بد من الإشارة إلى الصفقة التي كشفتها وسائل إعلام إسرائيلية في النصف الأول من العام 2016، حيث جرى نقل 17 من الطائفة اليهودية عبر مطار صنعاء الدولي، بتسهيل من سلطات الأمر الواقع "الحوثية"، إلى إسرائيل ومعهم مخطوطة نادرة، تم تسليمها لنتنياهو".

من جانبه ذكر، الكاتب السياسي، علي البخيتي، خرج علينا عبدالملك الحوثي ببيان يندد بلقاء وارسو المخصص لمناقشة خطر إيران على المنطقة ودعمها لجماعات طائفية كجماعته".

وتابع:"يقتل ذلك الحقير اليمنيين ويذلهم بشتى الطرق ويسجن نسائهم لكن غيرته تظهر عندما يتعرض نظام ملالي طهران لخطر".

وأضاف:"كنت سأحترم موقف عبدالملك الحوثي ضد الوزير خالد اليماني لو انتقد السلطان قابوس بنصف كلمة عندما استقبل نتنياهو؛ لكن المنافق بلع لسانة عن زيارة رسمية واستقبال عالي المستوى لقادة إسرائيل في مسقط ويزايد الآن ليغرر على البسطاء للإلتحاق بجبهات الموت دفاعاً عن خرفة الولاية".

وتابع:"لم تقتل إسرائيل يمنياً واحداً؛ ولم تفجر منزل يمني؛ ولم تسجن يمنية؛ ولم تخفي قسرياً الآلاف ولم تعذب يمنيين بسجونها؛ بينما فعل عبدالملك الحوثي كل ذلك، كيمني أولاً: عدوا وطننا الأول هو الحوثي ومحور إيران؛ من يقتلنا ويعبث بحياتنا ودمر حاضرنا ومستقبلنا هو الحوثي لا نتنياهو.".

ومضى البخيتي:"يتمنى اليمنيون بمناطق سيطرة الحوثيين أن يعاملهم عبدالملك الحوثي كما تعامل إسرائيل عرب ٤٨؛ ولو فتحت الدولة العبرية حدودها لاستقبال اليمنيين لفر الملايين اليها هرباً من أشقائهم أصحاب "المسيرة القرآنية" وشعارات الصرخة، لم يعد أحد -الا المغفلون- يتأثر بمزايدات ودجل محور إيرانط.

وزاد"يدرك اليمنيون أن مزايدات الحوثيين المتعلقة بقضية فلسطين مجرد نفاق مفضوح؛ فمن قتلهم وجوعهم وشردهم وفجر منازلهم واعتدى على حقوقهم وسجن وعذب حتى النساء في اليمن لا يمكن أن يكون حريصاً لهذه الدرجة على فلسطين و الفلسطينيين من قتل ابناءه وإخوانه لا يمكن أن يكون رحيماً بجيرانه".

واختتم البخيتي:"تتذكرون صور السلطان قابوس الحميمية مع نتنياهو في مسقط قبل أشهر؛ وقتها بلعت إيران و حسن نصرالله و الحوثيون ألسنتهم؛ وتجاهلت قناة الميادين الاستقبال الحار لقادة إسرائيل في سلطنةعمان؛ بل وعده بعض المحسوبين على ذلك المحور ذكاء عماني وكتبوا معلقات مدح لـ قابوس بن سعيد".