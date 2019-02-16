رئيس المجلس الانتقالي: لابد أن يعود وادي حضرموت إلى أهله كالمكلا والساحل

قال اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، "نحن اليوم في المكلا التي سلمت يوما لداعش والقاعدة وسلمت بعدها إلى أهلها".

وأضاف الزبيدي في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "ولابد أن يعود الوادي إلى أهله ويجب أن يسلم إلى يد حضرموت كما سلمت المكلا وساحلها إلى أهلها".

وتابع:"يتكرر اللقاء بكم في حضرموت وهذا اللقاء المبارك . سلاما لحضرموت والحب الكبير".

ومضى قائلا:"وها نحن اليوم على درب نضالهم ولاتراجع عنه".

وزاد:"اننا نتابع بدقة الأوضاع الصعبة في بلادنا الغالية من أجل تغيير واقعنا خدمة لمصالحهم متناسين قوانا التي ضحينا بها وبدمائنا خدمة للوطن".

كما تم تكريم الباحث والمؤرخ جعفر بن محمد السقاف من قبل اللواء عيدروس الزبيدي .

وقال الشيخ الباحث السقاف:"عرفاني وشكري القدير لقيادات المجلس وأهدي 11 من مصنفاتي التي صنفتها وشاركتها في مؤتمراتي العالمية ".

وكان رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، قال اليوم السبت، "ستشهدون خلال الايام القادمة القريبة المجلس الانتقالي رأسه مرفوع ورؤوسكم أنتم مرفوعة بإذن الله تعالى".

وأضاف في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "أوجه نداء للقيادات الجنوبية ولكل المناضلين الذين حملوا المشاعل في المرحلة السابقة نقول لهم مرحبا وانتم مرجعيتنا".

وبين أن "هذا اللقاء انفتاح على كل الجنوبيين".

وتابع:"منذ 94 ونحن نبحث عن طليعة تتحدث باسم الجنوبيين ولله الحمد جأت المفاجأة بإعلان المجلس الانتقالي الذي يمثل طليعة الجنوب".

وزاد:"نوجه دعوتنا لكل اعضاء البرلمان المنتهية ولايته ان ينضم الى برلمان الجنوب الجمعية الوطنية ونقول لهم كونوا الى جانب شعبكم واهلكم".

وبين أن "الجمعية الوطنية عقدت هذا الاجتماع لمناصرة أهلنا في وادي حضرموت وبيحان".

وأشار إلى أن "الجمعية لديها مالديها من وثائق وقرارات وتوصيات لأجل تحديد مايرده أهلنا في حضرموت وشبوة وشعب الجنوب كافة".

وبين، أن "القوات في الوادي وعندما تحرك المجلس الانتقالي إلى حضرموت تم تعزيز قواتهم السبعه الألويه بلوائين جديدين، نحن نعرف ذلك ونراقبهم ونقول لهم لن تنفعكم هذه القوات لو أردنا تحرير الوادي بالقوة".

ودشنت الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، دورتها الثانية بفندق مكة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي .

ويأتي انعقاد الدورة الثانية بعد اتمام الترتيبات النهائية، وتتناول الدورة عدد من الموضوعات الهامة والخاصة بالأوضاع في وادي حضرموت وشبوة و مكيراس وغيرها من الموضوعات الأخرى، بالإضافة الى ملفات الفساد في قطاع الكهرباء والاستيلاء على أراضي الدولة على اعتبار أن ذلك من صلب مهام الجمعية التشريعية والرقابية .

ويُولي المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظة حضرموت - كبرى محافظات الجنوب - أهمية كبيرة حيث يعتبرها عمق الجنوب الاستراتيجي وعاصمته الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي عقدت في العاصمة عدن خلال الفترة من 8 حتى 10 من شهر يوليو2018م .