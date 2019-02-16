الهلال الإماراتي يفتتح مشروع مرسى الرويس للصيد بالمخا

تستمر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ المشاريع في الساحل ومختلف المناطق المحررة.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" - تابعها "الخليج 365" - "افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي في مديرية المخا بالساحل الغربي لليمن بعد إنتهائها من بنائه وتجهيزه.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن إفتتاح المشروع في عام التسامح يأتي تتويجاً لجهود "الهيئة" في إستكمال تطبيع الأوضاع في مدن وقرى ومناطق الساحل الغربي، وضمن جملة من مشاريع الصيد والإنزال السمكي التي تنفذها على إمتداد الساحل.. بهدف إنعاش قطاع الصيد البحري وتحسين مستوى معيشة ودخل الصيادين وأفراد أسرهم وكافة العاملين في تسويق وبيع وتصدير الأسماك.

من جانبه قال سلطان عبدالله محمود مدير عام مديرية المخا ان المشاريع التي تنفذها "الهيئة" في القطاع السمكي بالساحل الغربي مزودة بالطاقة الشمسية، ومعدات صيد متطورة، حيث مكنت الصيادين من العودة لمزاولة الصيد.

بدوره ثمن عبد الكريم عائض كبير قرية الرويس الدعم الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأهالي "الرويس" مشيرا الى أن " الهيئة " قدمت في "عام زايد 2018" ، منظومة طاقة شمسية متكاملة للمنطقة أستفادت منها 600 أسرة وفي "عام التسامح 2019" قامت الهيئة بإنشاء وتجهيز مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي، الذي سيعود بالخير لاهالي المنطقة .

من جانبهم اعرب الصيادون في "المخا" عن سعادتهم بإفتتاح مشروع مرسى الرويس للصيد والإنزال السمكي، الذي سيسهم في إعادة نشاط الصيد وتطويره.

وأمس واستمراراً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية في عدة مناطق صحراوية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" - تابعها "الخليج 365" - فقد وزع فريق الهلال اليوم سلالا غذائية - في إطار المرحلة الثانية من المساعدات في محافظة شبوة - على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود في تلك المناطق استفاد منها 3050 فردا.

وأعرب أهالي عسيلان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة الأسر وظروفهم الصعبة التي يعيشونها.

والأربعاء الماضي، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مئات السلال الغذائية على النازحين القادمين من مختلف مناطق محافظة الحديدة إلى مخيمات النازحين في الخوخة .

الهلال الأحمر الإمارتي قدم مئات السلال الغذائية للنازحين من سكان الحديدة إلى مديرية الخوخة الذين هربوا من قصف مليشيات الحوثي على منازلهم ، وآخرين فرّوا من الحصار الحوثي على مدنهم وقراهم إلى الخوخة .

وعبّر عدد من النازحين عن شكرهم وإمتنانهم لدولة الإمارات على جهودها التي تبذلها وتقديم الإغاثات الإنسانية للنازحين للتخفيف من معاناتهم اليومية ومساعدتهم في تسيير شؤون حياتهم اليومية .