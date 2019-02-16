شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة الرئيس :- قررنا إستعادة الوطن من خاطفيه و أهداف الرياض غير مقبولة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي انه لن يرغمهم أحد على القبول بمصير سياسي لا يمثل رغبتهم ولا يعبر عن ارادتهم وتطلعاتهم وهذا دورنا الذي لن نتوانى عن القيام به في كل الظروف.

وقال في كلمة له في افتتاح أعمال الجمعية الوطنية الجنوبية صباح اليوم السبت ، نحن جميعاً قد قررنـا استعادة الوطـن الجنوبي من خاطفيه، وسنمضي قُدُماً متمسكين بثوابت القضية وطموح الشعب وآماله وأهدافه.

وأشار إلى أن حزب الاصلاح "اخوان اليمن" لا يؤمن بهزيمة الحوثي ولا يزال مصر على ان معركته في عدن وحقول نفط بيحان والعقلة ووادي حضرموت ومنفذ الوديعة.

واوضح ان أهداف الرياض لا يمكن ان تكون مقبولة ومنفذة لدى من يمثل طهران واسطنبول والدوحة والشرعية لم تكن حليفاً صادقاً وشريكاً موثوقاً لدول التحالف وذلك بسبب تضارب المصالح بين الجماعات السياسية المسيطرة على الشرعية وبين اهداف دول التحالف العربي.

وأَضاف : "بيننا عهد الرجال للرجال، والوطن أمانة في أعناقنا جميعا، فلنكن على قدر من المسؤولية لتمثيل شعبنا العظيم" .

وخاطب بواسل قوات النخبة بالقول : "احييكم، وأحيي دوركم المحوري في تحرير ساحل حضرموت من الارهاب وحمايته، أحيي فيكم صبركم وشجاعتكم، انتم نموذج يجب ان يُحتذى به، وأنتم مصدر فخر لنا جميعاً , سنكون فيها بجانبكم دائماً، حتى تمتدوا على كافة اراضيكم ومناطقكم دون استثناء".

واردف : " انكم اليوم تقفون على جبهة لا تقل أهمية عن اي من جبهات القتال، فالأمن ومكافحة الارهاب وتأمين المواطنين مهمة جليلة وعظيمه ضحيتم من اجلها بدماء طاهرة من زملائكم فكونوا كما عهدناكم وتحت قيادتكم العسكرية المباركة يداً بيد حتى النصر بإذن الله..

وجدد تأكيده على المؤامرة التي تُحاك ضد وادي حضرموت والعقلة وبيحان في شبوه، لها اكثر من وجه، غير ان استمرار استغلال الملف الإنساني والخدماتي في هذه المناطق يُعد سابقة خطيرة وندرك ابعادها فالتجييش في هذه المناطق على حساب الخدمات والتنمية لن يكون حلاً ولن يكون حاجزاً امام اهل هذه المناطق فالشعب قد انتصر ولم يبقى الا القليل".

وقال : "آن لحضرموت ان تنعم بإستقلاليتها ضمن دولتنا الجنوبية الفيدرالية القادمة، آن لحضرموت ان يحكمها ويديرها أبناؤها، آن لأبناء حضرموت ان يستعيدوا عافية ارضهم، ارض الخير، آن لأبناء حضرموت ان يستفيدوا من خيراتها وثرواتها، يجب ان تمنح هذه الارض فرصتها ويجب ان يكون لأهلها سيادتهم الكاملة عليها.

وجدد التزام الانتقالي بنهج الحوار والسلام ووحدة الصف الجنوبي ومبدأ التصالح والتسامح كطريق آمن لمستقبلنا ومستقبل شعبنا وقضيتنا، فنحن نمد ايدينا دائما لكل جنوبي يريد الوطن واستعادة الحقوق وصناعة مستقبل حر نكون فيه دولة ينعم شعبها بالسلام والاحترام.

وتطرق الى ما قام به المجلس خلال الفترة الماضية حيث وقال : "عملنا بكل الإمكانيات على توسيع علاقاتنا الخارجية من خلال بعثاتنا ومكاتبنا بالخارج، ونجحنا في التواصل مع كثير من الجهات الدولية الفاعلة ودوائر صنع القرار بالدول الكبرى والدول ذات العلاقة بملف الأزمة في بلادنا، لافتا الى انه في جعبتهم الكثير خلال الاسابيع القليلة القادمة، حيث سنسجل حضوراً دولياً يليق بمكانتنا ومكانة قضيتنا ومستقبلنا السياسي" .

وبحسب الرئيس الزبيدي فقد أثبت الجنوبيون انهم دعاة سلام، وصبرنا كثيرا تجاه الملفات التي تستوجب تحركاً عاجلاً، لكننا وفي كل مرة نقول ان صوت العقل هو الخيار الذي نريده، خاصة وان افقنا السياسي واسع لإستيعاب الكثير من الامور، غير ان الملف الإنساني والخدماتي لا يحتمل الصبر كثيراً.

ولفت الى ان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها بلادنا لا تزال غاية في التعقيد والصعوبة، ولا تزال تمثل تحدياً جسيماً يجب ان نكون قادرين على الاستعداد له

وشدد على ان الاستحقاق السياسي الكبير يحتاج الى تهيئة مؤسسية وسياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية واجتماعية.

وفيما يلي مقتطفات لاهم ما تضمنته كلمة الرئيس الزبيدي :

- الاخطار لا تزال قائمة، والعدوان الحوثي لا يزال مستمراً ويشكل خطراً كبيراً

- سنستمر في مجابهة العدوان الحوثي ومحاربته فهو شكلاً اخر من اشكال الارهاب.

- بالامس القريب فقدنا قيادات عسكرية أوجعنا رحيلها، فالشهيد محمد صالح طماح والشهيد صالح قائد الزنداني خسارة فادحة على الوطن وقضيته العادلة.

- استهداف الكفاءات الجنوبية أمراً متوقعاً فهو نهج استمرأته القوى المعادية للجنوب منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم.

-لا يزال الارهاب يهدد ابناء وادي حضرموت ويمثل خطرا على السكان هناك

- لا بد له ان يعود وادي حضرموت لأهله مثلما عادت المكلا، وكافة مدن الساحل .

- يجب ان يسلم الى اهل حضرموت واديهم ومناطقهم فهم الأحرص على تأمينها والأدرى بما يجب فيها .

- لن يستمر تمركز الارهاب في الوادي مهما كلفنا ذلك، وسيجدنا ابناء حضرموت في مقدمة صفوفهم فهذه الارض تستحق ان نضحي من اجلها.

- الارهاب خطر محدق، وصناعته خطر آخر ونناشد التحالف ان يتدخل تدخلاً عاجلاً لمساعدتنا في القضاء عليه في وادي حضرموت مثلما ساعدونا في ساحل حضرموت والمناطق الاخرى.

- اثبتت التجربة ان ابناء الارض هم وحدهم القادرين على حماية ارضهم والذود عنها، ومن غير المعقول ان يحرس حضرموت من لا ينتمي لها .

- على القوات المنتشرة في وادي حضرموت ان تعود الى مناطقها فقتال الحوثي أوجب من البقاء في صحراء الجنوب ووديانه، ولا يعتقد احد اننا سنفرط بأي شيء.