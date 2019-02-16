من هي الفتاة اليمنية التي احتفت بها أمريكا وأشعلت شبكات التواصل الاجتماعي؟ "اسم +صور "

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عدن - ياسمين التهامي - سمر ناصر، نشأت وتربت في حي برونكس في مدينة نيويورك، وهي متحدثة ومحللة في الشؤون اليمنية، ورئيسة مؤسسة (Yemen Aid) وهي منظمة إنسانية ومرخصة دوليًا في اليمن وقد تأسست مؤخرا في أواخر عام 2016 استجابة للأزمة الإنسانية في اليمن . استحوذت اليمن بطبيعتها الخلابة وأهلها الطيبين على اهتمام سمر وتفكيرها. فوجدت أن شباب اليمن موهوبون وعاطفيون ومتحمسون من أجل تحسين الأمة وتقدمها. وخلال سنوات لاحقة، أصبحت سمر ناصر مدوّنة ومنحت منصة لكتابة مقالات حول ثورة اليمن وبعض القضايا المحلية والحالات المتعلقة بالطائرات بدون طيار. قامت بالعديد من الدورات التعليمية لعشرات من طلاب مدرسة (الراية الأهلية) في محافظة لحج في اليمن خلال صيف عام 2012 . أمضت اجازاتها السنوية في اليمن لتكون بين أوساط المجتمع لاستطلاع آرائهم عن قرب وفهم طبيعة تفكير المواطن اليمني وتلمس أوضاعه. وتوصلت لنتيجة ان هناك تحديات كثيرة وكبيرة في اليمن، ولكن فرص إيجاد الحلول تكاد تكون مواتية. واجهت سمر ناصر تحديات كبيرة وخاضت تجارب كثيرة ولكن ما علق في ذاكرتها وفي وجدانها هي تجربتها الأخيرة عندما كانت عالقة في اليمن في بداية الحرب عام 2014 حيث واجهت تحديات الحياة أو الموت آنذاك. وكانت تلك الحادثة سببا في تطوير حياتها المهنية وتكريس كل جهودها في خدمة اليمن وشعبه وبذل أقصى الجهود لتوصيل صوت المواطن اليمني ومناشداته بحياة كريمة لكل من المجتمع الدولي عامة وفي داخل الولايات المتحدة بكل منصاتها وقنواتها خاصة. ولدى سمر ناصر يقين راسخ بأن المرأة تؤدي دوراً فاعلا في تمثيل الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية. وقد تحدثت سمر مع مجموعة كبيرة الدبلوماسيين والمسؤولين والخبراء في مؤسسات مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وفي أروقة الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف. ظهرت سمر ناصر على عدة قنوات إعلامية عربية واجنبية و حصلت على العديد من الجوائز من جمعيات ومنظمات مختلفة ، فقد تحصلت مؤخراً على شهادة تقدير من روبن دياز جونيور (Ruben Diaz Jr) رئيس مدينة Bronx تقديرا لجهودها في خدمة المدينة ومجتمعها . تحمل سمر درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من كلية كونكورديا ( Concordia College ) في نيويورك ، وهي تعد حاليا لدرجة الماجستير في الإدارة العامة وتتخصص في تحليل السياسات العامة في جامعة نورث إيسترن (Northeastern University of Boston) في بوسطن، بولاية ماساتشوستس.

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