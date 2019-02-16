شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : ميليشيا الحوثي تفجّر جسور في الحشاء وتحرق دينا محروقات تابعة لمواطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع ان مليشيا الحوثي تقوم بتفجير الجسور وعبارات المياة .

وبحسب المصادر ذاتها فإن المليشيا قامت بإحراق دينا محملة بالمحروقات في قرية قلع المجاوره لسوق الطاحون في مديرية الحشاء تابعة لأحد المواطنين.

وتحدثت المصادر عن تجدد الاشتباكات بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة والمليشيا الحوثية من جهة اخرىعلي محيط جبل القابل

اتجاه النجد

وشهدت منطقة الدخلة والطاحون إشتباكات متقطعة منذوقت متأخريوم امس

بعدقيام الحوثيون بارسال تعزيزات جديده لتلك المنطقة بعد تكبدهم خسائركبيرة في الارواح والعتاد.

من جانب أخردعا عددمن المشائخ والشخصيات الى عقدلقاءقبلي لمحاولة تجنيب المديرية مزيدا من العنف بحسب قولهم ويطالب اللقاءسرعة خروج الميليشيات من المديرية