شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني كشف عن هوية الشاب المغدور به في مدينة عدن .. (صورة _ تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل صباح اليوم شاب يمني في مدينة عدن - جنوب اليمن - على يد عصابة مسلحة. وقال مصدر أمني في المدينة " إن الشاب " محمد علي " وهو من أبناء عدن - ولد وعاش في صنعاء - ونزل قبل حوالي شهر إلى المدينة لمعاملة قطع الجواز. وأوضح المصدر " إن قوات الشرطة في قسم الممدارة تلقت بلاغ صباح اليوم تفيد بوجود جثة مرمية على إحدى الطرقات في المديرية مقيدة اليدين إلى الخلف. وأضاف المصدر في تصريح لـ " المشهد اليمني " إن الجثة تعود لشاب ثلاثيني يدعى (محمد علي) قتل على يد عصابة مسلحة قامت بملاحقته ونهب سيارته قبل أن تقوم بقتله بطريقة بشعة ورمي جثته بجانب إحدى الطرقات. وطالب المصدر إدارة أمن المدينة بتوفير دوريات أمنية مستمرة على طول الخطوط بين المديريات مشيرا بأن حوادث السرقة والنهب تكررت بشكل مخيف للمواطنين خلال الأيام الأخيرة.



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