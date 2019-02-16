شكرا لقرائتكم خبر عن ماحقيقة انسحاب وزراء حزب الإصلاح من حكومة هادي على خلفية مؤتمر وارسو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح مصدر في حزب التجمع اليمني للإصلاح، السبت، صحة الأنباء التي تتحدث عن انسحاب الحزب من حكومة عبد ربه منصور هادي.



وبحسب المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن حزب الإصلاح "لم ولن ينسحب من حكومة هادي، ولا يوجد أي وزير من الحزب قرر ذلك".

وسبق أن أثارت مواقع يمنية اليوم السبت، أنباء عن انسحاب وزراء من حزب الإصلاح من الحكومة اليمنية، إثر جلوسها في مؤتمر وارسو على الطاولة ذاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعد تطبيعا غير مسبوق مع الاحتلال، وفق قولها.

وأضافت أن هادي جراء الأمر، هدد حزب الإصلاح بإعلانها "جماعة إرهابية"، بعد انسحاب وزرائها.

إلا أن المصدر أكد لـ"عربي21"، أن "الحوثيين هم وراء هذه الأنباء، لأجنداتهم الخاصة، ولضرب حكومة هادي ببعضها".



يشار إلى أن حزب الإصلاح منخرط في الحكومة اليمنية، ويعد من أبزر حلفاء هادي ضد الحوثيين في اليمن.