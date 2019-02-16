رسميًا السعودية تسحب البساط من تحت أقدام الحوثي بطريقة ذكية .. شاهد (التفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - وجه السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم، دعوة هامة لمشائخ ورجال اليمن. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “الحوثي يدعو أبناء اليمن للموت من أجل إيران، وإقامة نظام خميني في اليمن”. وتابع: “التحالف عربي جاء لدعم الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وحكم النظام والقانون وإنقاذ الشعب اليمني”. واختتم: “أدعو مشايخ وأعيان وعقال ورجال اليمن بالحفاظ على ابنائهم من الحوثي الإرهابي فالمستقبل لليمن أمن وتنمية وإعمار”.

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