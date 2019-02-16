شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الضالع يشيعون الشهيد عبدالله المشرقي بموكب جنائزي مهيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيع ابناء محافظة الضالع اليوم السبت جثمان الشهيد المهندس عبدالله صادق عثمان المشرقي الى مثواه الاخير. وانطلق موكب التشييع الذي يتقدمه قيادات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقيادات سياسية وحزبية من مستشفى النصر بمدينة الضالع الى مقبرة سعدية شمال مدينةقعطبة . وكان الشهيد المهندس عبدالله صادق المشرقي قد استشهد يوم امس الجمعة في معركة تحرير مديرية الحشاء في محافظة الضالع.

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