شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مصدر في مقاومة حجور يكشف حقيقة مصرع القيادي الحوثي “أبو علي الحاكم ” مع 9 من مرافقيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في مقاومة حجور ، أن القيادي الحوثي البارز “أبو علي الحاكم ” ، قائد ما تسمى قوات الحرس الجمهوري “، لقي مصرعه قبل قليل مع 9 من مرافقيه في تخوم حجور .

وفيما لم يتك التاكد من حقيقة مصرع القيادي الحوثي نقل موقع “المنارة نت” في محافظة حجة قبل قليل ، إن “أبو علي الحاكم ” وصل مع تعزيزات عسكرية كبيرة ، في جنح الظلام من الليلة الفائتة، إلى مواقع تمركز المليشيات الحوثية، بالقرب من مناطق قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، لقيادة تلك المليشيات مع التعزيزات التي وصلت بعده بنحو ساعتين.

وأضاف المصدر بأنه عقب وصول القيادي الحوثي ” الحاكم” اندلعت معركة عنيفة بين مليشيات الحوثي والمقاومة، أطلقت خلالها المليشيات مئات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاونات، دفعة واحدة على مناطق “حجور “، إلا أن المقاومة امتصت الضربة، ونفذت هجوماً ناجحا على مواقع المليشيات الحوثية، أدى إلى مقتل عشرات من قياداتها وعناصرها بينهم “أبو علي الحاكم ” وخمسة من مرافقيه، وفرار بقية العناصر إلى بإتجاه محافظة عمران.