شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل مصري شاب يعلن ترك الإسلام.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن ممثل مصري شاب، ترك الإسلام، في منشور عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك".

الممثل شادي سرور (24 عاما)، قال في منشور عبر "فيسبوك"، إنه بدأ مرحلة جديدة من حياته، بعدما عدل عن فكرة الانتحار التي كانت تراوده.

وأضاف: "أصعب وقت مر عليا في حياتي كلها من يوم ما اتولدت. الشهرة في مصر كانت نقمة عليا، أكثر من نعمة. الخصوصية والحرية اتحرمت عليا لأن كل أفعالي يراقبها المجتمع".

وعن تركه الإسلام، قال سرور: "سيبت الإسلام بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس اللي مفروض مؤمنه بالله، بل هم أهل النفاق".

وأردف قائلا: "خسرت كل الناس اللي في يوم حبيتهم وأصبحت وحيد. وحيد معرض للهجوم الهمجي مع إني لم أضر أحد أبدا. بل كان لي مواقف اجتماعية وسياسية في صالح الخير للمجتمع مع الرغم من صغر سني وقدراتي المحدودة".

وفي نهاية منشوره، قال شادي سرور: "علّمتني الحياة أنّ الشّموخ لا يُهان عند الانكسار، بل يزداد قوّةً ليبدأ في سرد قصّة شموخه".

وتوقف شادي سرور عن نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عدة شهور، بعد قوله إنه شعر باليأس والإحباط بسبب كثرة الهجوم الذي يتعرض له.

