شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل فتاة يمنية حسناء مشهورة تظهر بملابس مثيرة للغاية تفجر موجة غضب في مواقع التواصل.. (صور + فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت عارضة الأزياء اليمنية مريم ناظم بمقطع فيديو وهي ترد على منتقدي صورتها الأخيره التي أثارت جدلا واسعاً !

هذا وبرزت الفتاة العشرينية مريم ناظم الرياشي كأول عارضة أزياء من اليمن، حيث سلط مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي الضوء عليها،

مريم ناظم تعيش في طشقند عاصمة اوزباكستان، وذلك بعدما غادرت اليمن في عام 2014 وتعذر رجوعها الى بلدها بسبب الاوضاع الأمنية.

ويذكر أن مريم من أم روسية وأب يمني، وتحمل الجنسيتين الروسية واليمنية.