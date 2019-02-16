مقتل ابن وابنة شخصية سعودية كبير بهذه الطريقة المروعة..لن تصدق من هو(تفاصيل صامة+صور)

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عدن - ياسمين التهامي - لقى شاب وأخته، مصرعهما، حال عودتهما من مدرستهما عبر طريق الحقو بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان. وأُصيب شاب كان يقود مركبة أخرى ارتطمت بمركبة المتوفين، وباشرت الجهات المعنية الحادث فور وقوعه. وطالب الأهالي بعد الحادث الذي قضى فيه ابن وابنة أحد مشايخ محافظة فيفاء، بافتتاح شعبة مرور لتساهم في ضبط الحركة المرورية على طرقات المحافظة، وتزيد من الرقابة على تجاوز السرعات.



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