شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار مستمر للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية..أسعار الصرف صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مصرفیة، إن المضاربة بالعملة وعدم وجود السلطات الرقابیة عامل أساسي في انھیار العملة المفاجئ بین الفینة والأخرى. وقد شھدت مناطق سیطرة الانقلابیین، ارتفاعاً كبیراً في قیمة الدولار أمام الریال وارتفاعاً نسبیاً للریال السعودي وانعكس ذلك على المحافظات المحررة. أسعار صرف الریال الیمني مقابل العملات الأجنبیة(الدولار الأمریكي ـ الریال السعودي) في (صنعاء، عدن)صباح الیوم السبت 16فبرایر 2019م. أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمریكي: الشراء: 605 البیع : 610 الریال السعودي : الشراء: 5.159 البیع : 5.160 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمریكي : الشراء: 610 البیع : 615 الریال السعودي : الشراء :160 البیع : 162

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