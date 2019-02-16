شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء جواس يدل التحالف على الجبهة التي ستسحق الحوثي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اللواء/ ثابت جواس تحذيره من مغبة خذلان قبائل حجور بمحافظة حجة. وقال جواس في منشور له الخميس "نحذر الشرعية والتحالف العربي ‏اذا لم يتم دعم جبهة ‎حجور بما يلزمها من مدد وسلاح وتموين وادويه سيندم الجميع". وأضاف "نكرر لقيادتنا السياسية لا تفوتوا الفرصة ادعموا ابناء حجور وستتفجر جبهات اخرى في وجه الحوثيين من كل حدب وصوب"، مؤكدا بأن نداءاته نابعة من وجهة نظر عسكرية، مختتما منشوره بالقول "جبهة حجور فرصه لبداية سحق الحوثيين".



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