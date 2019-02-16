شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد منتصف ليل الثلاثاء شن الحوثيون هجوماً كاسحاً من ثلاث جهات بمختلف الأسلحة على مواقع رجال حجور في جبل الشاحي، ولمدة 5 ساعات كان الرجال بقيادة أبو مسلم الزعكري يتصدون لهجوم كثيف وقوة غير متكافئة. انكسر الهجوم مخلفاً جثث قتلى المهاجمين دون الجبل.

واليوم تُفتح جبهة جديدة في "ذو سودة-عذر"، لقطع خط الإمداد لمواقع الحوثيين المحاصرين لعبيسة-حجور.

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نقولها بوضوح: نقطة ضعف الحوثي تكمن فيما نتصور أنها قوته، نقطة ضعف الكهنوت تكمن في المناطق المحسوبة -جهلاً- عليه.

إذا صمدت حجور فلن يطول الأمد حتى يلتحم بها مظلومو الحوثي من مناطق عمران وحجة وصعدة وغيرها.

إذا قُدّر لنموذج مطارح مأرب أن يتشكل في حجور، فستكون حجور ملاذاً لكل مظلوم، وسيأوي إليها رجال الجمهورية، وكما تشكلت هزيمة الإماميين في تلك المناطق، ربما يصاب الحوثي في مقتل، في المناطق ذاتها التي حُسبت -ظلماً- عليه.

#لا_تخذلوا_حجور

#حجور_حجر_الزاوية

#انطح_براسك_في_جبال_المندلة