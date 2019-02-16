تعرف على سلاح "التاو" المستخدم ضد الحوثيين فى اليمن

عرضت فضائية العربية، فيديو لسلاح التاو الذى تستخدمه قوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن، ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. ويساند التحالف بهذا السلاح القاذف، الجيش الوطنى اليمنى، ليعطى الجنود حرية المناورة خلال تقدمهم فى معاركهم التى يخوضونها مع الحوثيين لتحرير أراضيهم وخاصة فى صعده. Advertisements وتمتلك القوات السعودية هذه المنظومة، وسبقت أن استخدمتها فى عملياتها العسكرية ضد مليشيا الحوثى المدعومة من إيران على مناطق حدودية.

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