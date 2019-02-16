شكرا لقرائتكم خبر عن أهم قبائل عمران تعلن عن موقف صارم ضد الحوثيين وتعطيهم فرصة أخيرة للانسحاب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداعت قبائل محافظة عمران شمال اليمن ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية لوقف إجرامها وتطاولها.
وأفادت مصادر مطلعة " أن كبار مشائخ حاشد وعدد من بكيل اجتمعوا اليوم الجمعة لوضع موقف صارم تجاه الحوثيين وتصرفاتهم وتواجدهم في المحافظة".
وذكرت المصادر" أن المشائخ خرجوا بموقف داعم لمنطقة قفلة عذر وقبائل حجور".
وأوضحت المصادر" أن القبائل تعاهدت بعدم السماح لمرور أي تعزيزات لميلشيا الحوثي الانقلابية باتجاه حجة".
وتوعدت القبائل بفتح جبهات ضد الميلشيا في عموم المحافظة وفقا للمصادر.
وبحسب المصادر" أن القبائل أعطت الحوثيين فرصة أخيرة للانسحاب من المحافظة".
ومع المواقف القبلية المتزايدة ضد الحوثيين، تعيش الميلشيا وضعا منهارا وواسعا.
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