شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان البركاني يوجه رسالة نارية للسفير احمد علي عبد الله صالح: هذا الحقير عبد للدينار نهب ابوك حيا ويريد سرقته وهو في قبره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر مقربة من القيادي المؤتمري البارز سلطان البركاني انه وجه رسالة نارية للسفير احمد علي عبد الله صالح حذره فيها من التعامل باي شكل من الاشكال مع الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء السابق في الحكومة الشرعية.

وقال البركاني في رسالته ان بن دغر لا دين له ولا ملة ولا مبدأ الا مبدأ المال والدولارات ، وان الحوثيين لو عرضوا عليه مبلغ كبير فلن يتردد في الذهاب اليهم.

واختتم البركاني رسالته بالقول " إن اعظم عمل قام به الرئيس هادي هو إقالة أحمد عبيد بن دغر من منصبه لأنه رجل بلا مبادي ونهب الزعيم الراحل وهو حيا ولم يكتفي بذلك بل يريد ان يلطش تركته حتى وهو في قبره.

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