شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح هام للعطاس عن الاصلاح والأحمر والمجلس الانتقالي وماذا طلب منه الرئيس في الجنوب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال دولة العطاس انه حذر الرئيس هادي من خبث علي محسن الاحمر وعليه ان يكون مدرك للزيود لانهم عصابه واحدة .. وحذره اكثر من مرة من اصدار قرارات لتولي اعضاء حزب الاصلاح لمناصب بحكومة الشرعية.

واضاف العطاس"كنت رافضا بشدة لقرارات اقالة الزبيدي ولملس وبن بريك والسقطري وعندما سمعت بها، طلبت لقاء هادي ودخلت معه في جدل واسع ولكنه لم يسمع لاستشاراتنا وكان ضحيه لخبث ابنائه وارتباطهم القوي مع حزب الاصلاح والمتنفذ تاجر الحروب المدعو العيسي الذي يعتبر علي محسن الاحمر شريكه القوي والذي يوجهه حسب ما يريد .

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وقال بيان صادر عن مكتب دولة العطاس ـ تلقى "يمن الغد" نسخة منه ـ "الاسبوع الماضي تم استدعائي من قبل الرئيس هادي والطلب مني تبني كيان سياسي جنوبي وسيكون تحت لواء الشرعية والتزم بدعم الكامل لهذا الكيان.. وانا اعرف ان هذه حركه خطيرة من قبل العيسي وحزب الاصلاح لكي تعرقل المجلس الانتقالي الجنوبي وليس حبا وايمانا بقضيته العادلة.. لذلك رفضت هذا العرض المخزي وقلت للرئيس انتبه! انتبه! من خطوة كهذه؟ واذا قدمت عليها فأنني سأقدم استقالتي مباشرة وسيكون هناك خطوات سريعة سأتخذها بهذا الشأن".

وتابع البيان قائلا" اما بالنسبه للمجلس الانتقالي فإني كما صرحت من لندن على قناة BBC اثناء اعلان عدن التاريخي رحبت وشجعت هذه الخطوة ونحن على تواصل مباشر مع اعضائه وسنكون سندا وعونا لهم حتى انجاز الجمعية العمومية للمجلس ونتمنى من كل جنوبي ان يدعم هذه القيادة الشابة الرائعة ونتمنى من الرئيس هادي ان يوجه اعضاء حكومته بكف استهداف المجلس والتنويه بان العدو قادم من صنعاء وليس من عدن وأكرر هنا بإن عليه دعم المجلس لكي تكون هناك قوة جنوبيه توازي قوة بالشمال لانه لا يستطيع العودة الى صنعاء فما معه الا التركيز على الجنوب واصلاح الخدمات وتقريب وجهات النظر مع المجلس الانتقالي بل ودعمه بشكل دبلوماسي على الاقل .. لا بأس ان تأتي متأخرا يا هادي خيرا من ان لا تأتي و تكون ضحيه للجميع .. شهادة نقولها للتاريخ و لشعبنا العظيم.