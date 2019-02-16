شكرا لقرائتكم خبر عن حشود حوثية ضخمة وتعزيزات بعشرات الأطقم والمدرعات تتجه لفتح جبهة جديدة لتعويض خسارة حجور وهذا اول رد للقبائل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة، الشيخ فهد دهشوش أن مليشيات الحوثي الإرهابية تجمع حاليا تعزيزات من عدة محافظات لشن هجوم على جنوب مديرية كشر.

وقال دهشوش في منشور له على صفحته في الفيس بوك الحوثة تجمع شذاذ الافاق للاعتداء على #حجور أكثر من عشرين طقم ومدرعات الان في أفلح الشام للاعتداء على اخوتنا جنوب مديرية كشر واقتحام بلادهم".

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وأضاف "يتوقع الحوثة انهم بفتح جبهة عدوان جديدة في جنوب المديرية يتمكنون من تحقيق انتصارات تعوض خسائرهم من الجهة الشرقية عند قبائل شرق كشر الأبطال او عامة الناس داخل حجور .. ستواجهون قبائل أشد وانكى وستذوقون مرارة عدوانكم ولن ترهبوا المؤمنين يا اعداء الله والعاقبة للمتقين".

*الصورة من الارشيف