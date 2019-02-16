تأمين مواقع رئيسية في مديرية كشر بمحافظة حجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

أكد مصدر عسكري إن الجيش واللجان الشعبية، سيطروا الجمعة على جبل الزعلة المقابل لجبل الشاحب والجرة في مديرية كشر بمحافظة حجة بعد معارك خاضوها مع مرتزقة العدوان.

واوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية أمنوا الطريق بين جبال أسفل قريات، وأرغموا مرتزقة العدوان على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بمنطقة العبيسة في كشر .