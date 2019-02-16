شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تنقل خبر ينهي الحوثي في عمران "تفاصيل مفاجئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة العربي الحدث قبل لحظات في شريط عاجل مقتل محافظ عمران المعين من المليشيات فيصل جمعان ومدير أمن المحافظة.

وكان كشفة مصادر قبلية شديدة الاطلاع ان محافظ محافظة عمران المعين من المليشيات الإرهابية قتل في مواجهات مع القبائل.

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وقالت مصادر أن الأنباء الأولية تفيد بمقتل محافظ عمران المعين من الحوثة خلال المواجهات الدائرة مع قبائل #حجور وقفلة عذر بعمران".. مشيرة إلى إلى إصابة مدير أمن عمران إصابة خطرة في غارة لطيران التحالف العربي.. وهو ما أكده أيضا الشيخ فهد دهشوش رئيس فرع حزب المؤتمر بمحافظة حجة في منشور قبل قليل على صفحته ورصده محرر "يمن الغد".