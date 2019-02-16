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الجيش الوطني والتحالف يعلنان رسميا إطلاق أوسع عملية عسكرية من عدة محاور "تفاصيل وأهداف"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، يوم الجمعة 15 فبراير 2019، بدء عملية عسكرية بالتنسيق مع التحالف العربي ودعم واسناد مباشر من القوات الجوية التابعة للتحالف لفك الحصار عن قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة.

وقال موقع وزارة الدفاع، "إن قوات الجيش مسنودة بقوات التحالف العربي بدأت اليوم الجمعة بتنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية".

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ونقلت عن مصدر قيادي رفيع قوله إن قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت اليوم بالتحرك لحسم المعركة مع مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة حجة.

وأضاف أن الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز القوات الحكومية في حجة وفك الحصار عن أبناء حجور الذين تحاصرهم مليشيا الحوثي الإرهابية.

 

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