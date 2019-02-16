شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : مصادر تقطع الشك باليقين وتكشف عن حقيقة مقتل "محمد علي الحوثي" بكمين في صنعاء .. تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استبعدت مصادر مطلعة بصنعاء ما تردد عن مصرع رئيس ما يسمى ب اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي "محمد علي الحوثي".
واعتبرت المصادر في تصريح ان الانباء عن مقتل القيادي محمد الحوثي تكررت بشكل لافت وثبت في كل مره انها مجرد شائعات يروج لها من قبل اعلام الحوثيين لاغراض مبهمة .
واشارت الى ان الخلافات بين قيادات جماعة الحوثي موجوده وتتصاعد يوما فآخر لكنها لم تصل حتي الان الى مرحلة التصفيات الجسدية وتحديدا بين قيادات الصف الأول .
وتداولت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة انباء عن تصفية رئيس ما يسمى باللجان الثورية التابعة لميلشيا الحوثي الانقلابية محمد علي الحوثي في العاصمة صنعاء .
ونقلت الوسائل عن مصادر مطلعة قولها " إن مسلحين تابعين للمشاط أطلقوا النار بكثافة على سيارة محمد علي الحوثي وسط العاصمة صنعاء، اثر خلافات شديدة بينهم".
وبحسب المصادر" أن الحادثة أسفرت عن مقتل محمد علي الحوثي مع عدد من مرافقيه، بعد عدة ساعات من خضوعه لعمليات جراحية". في حين لم يتسن لنا التأكد من صحة المعلومات المتداولة حتى اللحظة
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