شكرا لقرائتكم خبر عن غارات عنيفة على اكبر معسكر في ذمار والجثث تتناثر .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار وسط البلاد. وقالت مصادر مطلعة "إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت معسكرا تدريبيا جنوب مدينة ذمار". Advertisements وأضافت المصادر" أن الغاراات أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، بينهم مدربين وخبراء"

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