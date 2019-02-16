السعودية المخرج الجديد لترامب في التعامل مع الديمقراطيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بالاعتراض على مشروع قانون الكونغرس لقطع الدعم العسكري عن السعودية في العدوان على اليمن.

قبل أسبوعين ، أصدر الكونجرس قرارًا في خطوة بعيدة المدى لانتقاد السياسة السعودية المناهضة لحقوق الإنسان أثناء الحرب على اليمن ، فضلاً عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقي.

بالنظر إلى أنه منذ انتخابات الكونجرس النصفية ، سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب ، ومن المتوقع أن تصوت السلطة التشريعية على القرار المناهض للسعودية هذا الأسبوع.

يجب أن يصوت على القرار ثلثي الأصوات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ من أجل المرور من سد ترامب ، في حين أن سيطرة مجلس الشيوخ من قبل الجمهوريين تجعل الأمر صعبًا.

من ناحية أخرى ، كانت الخلافات السياسية ، إلى جانب ضغوط وسائل الإعلام الأجنبية على البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، قضية مثيرة للجدل.

في هذه الأثناء ، كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو في رحلة إلى المجر ، مشيراً إلى أن بلاده لم تخفي جريمة القتل ، قائلا: إن واشنطن ستتخذ المزيد من الإجراءات لمقاضاة جميع العملاء القتلة لخاشقجي في السفارة في اسطنبول يوم 2 أكتوبر.

بعد أن كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تعرضه للتهديد بالقتل على يد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عام 2017 قبل عام من اغتيال جمال خاشقجي ، فإن قضية قتل الصحافي تعود مرة أخرى في الكونجرس.

في وقت لاحق ، انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ، ردا على الأخبار الصادرة عن الصحيفة ، سياسات ترامب ، وقدم أحدث المعلومات حول عملية التحقيق في قضية قتل الصحفي المعارض السعودي جمال خاشقجي.

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في غضون ذلك ، قال المتحدث باسم الوزارة ، دون أي تفسير ، إن وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بامبو ، قدم آخر المعلومات حول نتائج التحقيق في ملف خاشقجي يوم الجمعة.

وكان الكونجرس قد أعطى بالفعل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ، موعدًا نهائياً ليوم الجمعة لتقديم تقرير حول المسئولين عن جريمة القتل ، وما إذا كانت واشنطن ستلاحق المذنبين القتلة من خلال فرض عقوبات.

وفي وقت لاحق قال الوزير المستشار في الخارجية السعودية عادل الجبير في حديث متلفز: ان جريمة جمال خاشقجي كانت مأساة كبيرة. كان هذا خطأ. تم ذلك من قبل مسؤولين حكوميين سعوديين خارج نطاق سلطتهم. تحقيق الحكومة السعودية أسفر عن اعتقال عدد من المسؤولين.

وقال جابر الذي سافر إلى واشنطن: “نأمل في أن يتراجع الكونجرس الأمريكي وينتظر حتى تعرف نتائج التحقيق في القتل”.

وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أيضا إن المملكة العربية السعودية تواصل انتهاك حقوق الإنسان واعتقال الناشطين من النساء وتعذيبهن.

وأضاف أن الوقت قد حان لكي تحترم الحكومة السعودية الحقوق الأساسية لمواطنيها.

هذا هو الوضع ، اتهم فيه المعارضون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقتله لخاشقجي بدم بارد ، ولم يقتصر الأمر على عدم وجود مبرر لقتله التعسفي ، لكن وثائق وكالات الاستخبارات الأمريكية والتركية تتناقض تماماً مع ادعاءات الجبير.

وقال ترامب إن السعوديين هم شركاؤهم الإقليميون ، وعلى الرغم من الانتقادات العالمية للكارثة الإنسانية في اليمن واعتراف المؤسسات الأمريكية بالدور المباشر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قتل الخاشقجي ، فإنه لا يزال يؤيد الرياض.