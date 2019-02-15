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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة، الموافق 15 فبراير 2019م، وهي كالتالي:

تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً السبت
https://www.alyamanalaraby. com/364100

حجة .. الجيش يبدأ عملية عسكرية لإستكمال تحرير حجة وفك حصار حجور
https://www.alyamanalaraby. com/364101

الجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية الحشاء بالضالع
https://www.alyamanalaraby. com/364103

إتلاف الاف الألغام الحوثية في الجوف
https://www.alyamanalaraby. com/364109

مؤسسة الطرق تباشر حملة لإزالة الكثبان الرملية من طريق عدن - أبين
https://www.alyamanalaraby. com/364117

محافظ حضرموت يحضى باشادات الإعلام الحضرمي عقب توجيهاته الأخيرة
https://www.alyamanalaraby. com/364121

المجلس الإنتقالي يشارك أبناء غيل باوزير فرحتهم ويجدد موقفه السامي
https://www.alyamanalaraby. com/364122

قباطي : وصف مهمة غريفيث بإنها محايدة هو تغطية لفشله
https://www.alyamanalaraby. com/364127

الدكتور 'صالح باصرة'.. قريبا مسمى كليات الطب بعدن
https://www.alyamanalaraby. com/364128

الكثيري يدشن مشروع ترميم روضة تاربة للطفل بمديرية سيئون
https://www.alyamanalaraby. com/364131

إتفاق يمني إماراتي على إعادة تفعيل المشاريع الممولة من صندوق أبوظبي
https://www.alyamanalaraby. com/364138

نشوب مواجهات عنيفة بين قبائل حجة ومليشيا الحوثي عقب اعتدائهم
https://www.alyamanalaraby. com/364153

الشرعية تُقرر فتح الممرات الإنسانية بالحديدة أمام القافلات والمساعدات
https://www.alyamanalaraby. com/364061

التحالف العربي يقصف تجمعات الحوثي المحاصرة لقبائل حجور
https://www.alyamanalaraby. com/364060

الزُبيدي وأعضاء هيئة الرئاسة يؤدون صلاة الجمعة مع عموم المصلين في مسجد عمر بالمكلا
https://www.alyamanalaraby. com/364062

مدفعية الجيش تستهدف آلية حوثية في أطراف الحقب جنوب دمت الضالع
https://www.alyamanalaraby. com/364067

"كاميرت" يفضح الحوثيين في الحديدة
https://www.alyamanalaraby. com/364073

بالصور.. البدء بالعمل في إعادة تأهيل جميع الملاعب بقشن في المُهرة
https://www.alyamanalaraby. com/364074

الحديدة .. الميليشيات تقصف مواقع العمالقة في حيس وأحباط تسلل بالتحيتا
https://www.alyamanalaraby. com/364091

مصادر : مصرع 25 حوثياً وأسر 6 أخري في معاك مع قبائل حجور

https://www.alyamanalaraby. com/364092

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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