أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً السبت
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حجة .. الجيش يبدأ عملية عسكرية لإستكمال تحرير حجة وفك حصار حجور
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الجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية الحشاء بالضالع
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إتلاف الاف الألغام الحوثية في الجوف
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مؤسسة الطرق تباشر حملة لإزالة الكثبان الرملية من طريق عدن - أبين
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محافظ حضرموت يحضى باشادات الإعلام الحضرمي عقب توجيهاته الأخيرة
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المجلس الإنتقالي يشارك أبناء غيل باوزير فرحتهم ويجدد موقفه السامي
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قباطي : وصف مهمة غريفيث بإنها محايدة هو تغطية لفشله
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الدكتور 'صالح باصرة'.. قريبا مسمى كليات الطب بعدن
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الكثيري يدشن مشروع ترميم روضة تاربة للطفل بمديرية سيئون
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إتفاق يمني إماراتي على إعادة تفعيل المشاريع الممولة من صندوق أبوظبي
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نشوب مواجهات عنيفة بين قبائل حجة ومليشيا الحوثي عقب اعتدائهم
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الشرعية تُقرر فتح الممرات الإنسانية بالحديدة أمام القافلات والمساعدات
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التحالف العربي يقصف تجمعات الحوثي المحاصرة لقبائل حجور
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الزُبيدي وأعضاء هيئة الرئاسة يؤدون صلاة الجمعة مع عموم المصلين في مسجد عمر بالمكلا
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مدفعية الجيش تستهدف آلية حوثية في أطراف الحقب جنوب دمت الضالع
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"كاميرت" يفضح الحوثيين في الحديدة
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بالصور.. البدء بالعمل في إعادة تأهيل جميع الملاعب الرياضية بقشن في المُهرة
https://www.alyamanalaraby. com/364074
الحديدة .. الميليشيات تقصف مواقع العمالقة في حيس وأحباط تسلل بالتحيتا
https://www.alyamanalaraby. com/364091
مصادر : مصرع 25 حوثياً وأسر 6 أخري في معاك مع قبائل حجور
https://www.alyamanalaraby. com/364092
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