أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة، الموافق 15 فبراير 2019م، وهي كالتالي: تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً السبت

https://www.alyamanalaraby. com/364100 حجة .. الجيش يبدأ عملية عسكرية لإستكمال تحرير حجة وفك حصار حجور

https://www.alyamanalaraby. com/364101 الجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية الحشاء بالضالع

https://www.alyamanalaraby. com/364103 إتلاف الاف الألغام الحوثية في الجوف

https://www.alyamanalaraby. com/364109 مؤسسة الطرق تباشر حملة لإزالة الكثبان الرملية من طريق عدن - أبين

https://www.alyamanalaraby. com/364117 محافظ حضرموت يحضى باشادات الإعلام الحضرمي عقب توجيهاته الأخيرة

https://www.alyamanalaraby. com/364121 المجلس الإنتقالي يشارك أبناء غيل باوزير فرحتهم ويجدد موقفه السامي

https://www.alyamanalaraby. com/364122 قباطي : وصف مهمة غريفيث بإنها محايدة هو تغطية لفشله

https://www.alyamanalaraby. com/364127 الدكتور 'صالح باصرة'.. قريبا مسمى كليات الطب بعدن

https://www.alyamanalaraby. com/364128 الكثيري يدشن مشروع ترميم روضة تاربة للطفل بمديرية سيئون

https://www.alyamanalaraby. com/364131 إتفاق يمني إماراتي على إعادة تفعيل المشاريع الممولة من صندوق أبوظبي

https://www.alyamanalaraby. com/364138 نشوب مواجهات عنيفة بين قبائل حجة ومليشيا الحوثي عقب اعتدائهم

https://www.alyamanalaraby. com/364153 الشرعية تُقرر فتح الممرات الإنسانية بالحديدة أمام القافلات والمساعدات

https://www.alyamanalaraby. com/364061 التحالف العربي يقصف تجمعات الحوثي المحاصرة لقبائل حجور

https://www.alyamanalaraby. com/364060 الزُبيدي وأعضاء هيئة الرئاسة يؤدون صلاة الجمعة مع عموم المصلين في مسجد عمر بالمكلا

https://www.alyamanalaraby. com/364062 مدفعية الجيش تستهدف آلية حوثية في أطراف الحقب جنوب دمت الضالع

https://www.alyamanalaraby. com/364067 "كاميرت" يفضح الحوثيين في الحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/364073 بالصور.. البدء بالعمل في إعادة تأهيل جميع الملاعب الرياضية بقشن في المُهرة

https://www.alyamanalaraby. com/364074 الحديدة .. الميليشيات تقصف مواقع العمالقة في حيس وأحباط تسلل بالتحيتا

https://www.alyamanalaraby. com/364091 مصادر : مصرع 25 حوثياً وأسر 6 أخري في معاك مع قبائل حجور https://www.alyamanalaraby. com/364092

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