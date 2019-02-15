غداً.. الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي تعقد دورتها الثانية في المكلا

تعقد الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، صباح يوم غد السبت، دورتها الثانية بفندق مكة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي .

ويأتي انعقاد الدورة الثانية بعد اتمام الترتيبات النهائية المزمع انعقادها غدا، ومن المتوقع أن تتناول الدورة عدد من الموضوعات الهامة والخاصة بالاوضاع في وادي حضرموت وشبوة و مكيراس وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذا الملف، بالإضافة الى ملفات الفساد في قطاع الكهرباء والاستيلاء على أراضى الدولة على اعتبار أن ذلك من صلب مهام الجمعية التشريعية والرقابية .

ويُولي المجلس الانتقالي الجنوبي، محافظة حضرموت - كبرى محافظات الجنوب - أهمية كبيرة حيث يعتبرها عمق الجنوب الاستراتيجي وعاصمته الاقتصادية.

هذا ومن المتوقع أن يشارك في الدورة الثانية، نائب رئيس المجلس، الشيخ، هاني بن بريك .

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي عقدت في العاصمة عدن خلال الفترة من 8 حتى 10 من شهر يوليو2018م .